Смертельное лобовое ДТП случилось под Светогорском. Фото: vk.com/spb_today

Вечер 5 июня закончился трагедией на пути в Выборгский район Петербурга. В паре километров от Светогорска произошло смертельное ДТП. Водитель «Нивы» влетел в «Опель». О жестком лобовом столкновении сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– После лобового, как правило, тяжело выкарабкаться. Жаль, конечно, обоих водителей, – прокомментировала пост в социальной сети ВКонтакте одна из пользовательниц.

Как сообщили свидетели происшествия, именно находящийся за рулем «Нивы» мужчина нарушил ПДД. Местные жители рассказали, что ее водитель погиб на месте. Девушку же, управлявшую черным немцем, успели довезти до одной из больниц города на Неве. Там, по неуточненным данным, она скончалась. К слову, ее авто сейчас больше напоминает консервную банку: передняя часть кузова держится на добром слове. У «Шевроле» похожие повреждения, но большая часть удара пришлась на место водителя.