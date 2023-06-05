Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Светогорском

Смертельное лобовое ДТП случилось под Светогорском. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудники полиции проводят проверку смертельного ДТП. Напомним, происшествие случилось вечером, 5 июня, на 44-м километре автодороги «Выборг-Светогорск». Ранее очевидцы сообщали, что из-за лобового столкновения погибли водители «Нивы» и «Опеля». В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и Ленобласти уточнили, что среди пострадавших еще четыре человека.

– По неясным причинам 51-летний водитель, находящийся за рулем автомобиля «Нива Шери», выехал встречку и влетел в «Опель Мокка», – уточнили в пресс-службе ведомства.

За рулем немецкой машины находилась 49-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД, из-за ДТП оба водителя скончались на месте происшествия. Кроме того, в черном «Опеле» находилось еще четверо пассажиров. Среди пострадавших оказались трое детей. 13-летний ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще двое – 14 и 15 лет – госпитализированы в медучреждение вместе с 39-летней женщиной. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.