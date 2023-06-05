Комитет по тарифам Петербурга объяснил рост цен на проезд в метро маленькой выручкой с пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодный рост цен на проезд в общественном транспорте беспокоит петербуржцев. Особенно обидно местным жителям становится из-за того, что в соседней столице стоимость билетов ниже. Глава комитета по тарифам объяснил, почему ездить на московском метро дешевле. Причина оказалась проста, как сибирский валенок: выручка перевозчиков от пассажиров в Северной столице попросту меньше. Об этом чиновник рассказал 5 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

– Количество пассажиров в городе на Неве в три раза ниже, чем в Москве. Необходимо увеличить спрос на общественный транспорт, тогда увеличатся доходы предприятий. Это и позволит снизить стоимость проезда, – рассказал председатель комитета Алексей Малухин .

Он также подчеркнул, что большая часть пассажиров пользуется льготами при проезде. И бюджет компенсирует им часть оплаты. Для этого город на 2023–2025 годы заложил 190 миллиардов рублей. По словам чиновника, использование разных проездных билетов, в том числе, снижает стоимость поездки. На сегодняшний день самый выгодный из предложенных вариантов — токенизированная Единая карта петербуржца.