Улицу Варвары Петровой построят для улучшения транспортной обстановки в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Колпино появится новая двухполосная улица. Назовут ее в честь общественницы и политика Варвары Петровой. Проект планировки нового объекта уже утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Строительство нового дорожного объекта позволит улучшить транспортную обстановку в Колпинском районе, – отметил глава Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе правительства, проект подготовили по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Новая улица соединит кварталы жилой застройки и деловой район. Кстати, ее протяженность составит около 400 метров. Предусмотрели и обустройство тротуара, а также участка для велосипедистов шириной в полтора метра

Ранее spb.kp.ru писала, что новую улицу построят на юге Северной столицы.