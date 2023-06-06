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НовостиОбщество5 июня 2023 21:32

Улицу Варвары Петровой построят для улучшения транспортной обстановки в Колпино

Утвердили план планировки на рабочем совещании
Элеонора КУРЮМОВА
Улицу Варвары Петровой построят для улучшения транспортной обстановки в Колпино.

Улицу Варвары Петровой построят для улучшения транспортной обстановки в Колпино.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Колпино появится новая двухполосная улица. Назовут ее в честь общественницы и политика Варвары Петровой. Проект планировки нового объекта уже утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Строительство нового дорожного объекта позволит улучшить транспортную обстановку в Колпинском районе, – отметил глава Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе правительства, проект подготовили по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Новая улица соединит кварталы жилой застройки и деловой район. Кстати, ее протяженность составит около 400 метров. Предусмотрели и обустройство тротуара, а также участка для велосипедистов шириной в полтора метра

Ранее spb.kp.ru писала, что новую улицу построят на юге Северной столицы.