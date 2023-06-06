Петербурженку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв выйти на незаконную акцию протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приморский районный суд Петербурга выписал местной жительнице штраф на 30 тысяч рублей. Как выяснилось, к ответственности женщину привлекли за нарушение установленного порядка при организации митинга. Она хотела организовать несогласованную акцию протеста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Фигурантка административного дела на своей странице в социальной сети ВКонтакте агитировала горожан выйти на незаконную акцию 4 июня, – уточнили в пресс-службе судов.

Ранее spb.kp.ru писала, что дело против доцента СПбГУ, выступавшего с критикой спецоперации, прекратили в суде. Накануне комиссия по этике решила уволить его. Причиной стало оскорбление студентов-патриотов, а также погибшего на спецоперации универсанта Федора Соломонова. В свое оправдание преподаватель сообщил, что его учетную запись взломали. И кто-то неизвестный публиковал сообщения, порочащие его честь и достоинство.