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НовостиПроисшествия5 июня 2023 22:02

Петербурженку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв выйти на незаконную акцию протеста

Девушка призывала к беспорядкам через соцсети
Элеонора КУРЮМОВА
Петербурженку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв выйти на незаконную акцию протеста.

Петербурженку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв выйти на незаконную акцию протеста.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Приморский районный суд Петербурга выписал местной жительнице штраф на 30 тысяч рублей. Как выяснилось, к ответственности женщину привлекли за нарушение установленного порядка при организации митинга. Она хотела организовать несогласованную акцию протеста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Фигурантка административного дела на своей странице в социальной сети ВКонтакте агитировала горожан выйти на незаконную акцию 4 июня, – уточнили в пресс-службе судов.

Ранее spb.kp.ru писала, что дело против доцента СПбГУ, выступавшего с критикой спецоперации, прекратили в суде. Накануне комиссия по этике решила уволить его. Причиной стало оскорбление студентов-патриотов, а также погибшего на спецоперации универсанта Федора Соломонова. В свое оправдание преподаватель сообщил, что его учетную запись взломали. И кто-то неизвестный публиковал сообщения, порочащие его честь и достоинство.