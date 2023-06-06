32-летнюю петербурженку обвинили в мошенничестве на один миллион рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За исполнение мошеннической схемы «родственник в беде» 32-летняя жительница Петербурга отправится под суд. Как выяснилось, женщина работала курьером у интернет-преступников, которые звонили пожилым людям и от имени правоохранителей сообщали об оказавшихся в беде близких людях. Всего похитить им удалось около одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Прокуратура Кронштадтского района обвинила задержанную в мошенничестве и покушении на него, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили следователи, петербурженка с ноября по декабрь 2022 года забирала у пенсионеров деньги, которые якобы пойдут на решение проблем попавших в ДТП родственников. Конечно же, получив средства, обвиняемая скрывалась. Злоумышленницу правоохранители задержали в декабре 2022 года. Сейчас уголовное дело направили в суд. Пострадавшим выплатят компенсации.