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НовостиДом. Семья5 июня 2023 22:56

Лекции с прирученными животными пройдут 10 июня в Ленинградском зоопарке

Мероприятие приурочено к Международному дню дружбы
Элеонора КУРЮМОВА
Лекции с прирученными животными пройдут в Ленинградском зоопарке. Фото: vk.com/spbzoopark

Лекции с прирученными животными пройдут в Ленинградском зоопарке. Фото: vk.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке 10 июня пройдет празднование Международного дня дружбы. В честь этого для самых маленьких друзей пушистых и хвостатых сотрудники учреждения подготовили развлекательную программу. На мероприятии можно будет в форме игры узнать о дружбе человека с животными и непосредственно между этими чудесными созданиями. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

– Для гостей разработали разнообразную программу: квест, лекции с прирученными животными, экскурсии и мастер-классы, – уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнули специалисты, программа понравится и детям, и взрослым. Кстати, 10 и 11 июня, утром, также пройдет интерактивная программа под названием «Как животные царство спасли». Билеты уже доступны в кассах или на сайте. К слову, для того, чтобы поучаствовать в диалоговых программах, нужно заранее записаться. Участвовать могут посетители от 6-ти лет.