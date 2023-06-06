Автомобиль "Мерседес" сгорел в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар практически уничтожил автомобиль в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Все произошло в третьем часу ночи 6 июня 2023 года. На пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на улице Беломорской. На место выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 02:59 поступило сообщение о пожаре в доме 28 по улице Беломорская. В автомобиле "Мерседес" выгорел отсек двигателя, - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

На борьбу с огнем выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. Им потребовалось менее 20 минут, чтобы справиться с огнем.

По предварительным данным, пострадавших не оказалось. По какой причине возник пожар, предстоит установить специалистам.