Первый рейс из Хабаровска авиакомпании iFly прибыл в Петербург утром 6 июня

Аэропорт Пулково встретил первый рейс авиакомпании iFly из Хабаровска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург утром 6 июня 2023 года прибыл первый рейс авиакомпании iFly. Перелет был осуществлен из Хабаровска. Теперь рейсы будут выполняться регулярно свяжут Дальний Восток с Северной столицей. Об этом рассказали в Пулково.

- Рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Также новыми направлениями в маршрутной сети авиакомпании iFly станут рейсы из Читы в Санкт-Петербург с частотой один раз в неделю, которые будут осуществляться по средам, - рассказали в Пулково.

Перелеты через всю страну будут осуществляться самолетами Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономического класса.

В этом сезоне пассажиры могут приобрести субсидированные билеты на дальневосточных маршрутах для льготных категорий граждан.