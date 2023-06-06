Грозы пройдут в Ленобласти вечером 6 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вечером 6 июня 2023 года снова начнутся дожди. Как обещают синоптики, это будут последние дожди за ближайшие период месяца. И если в городе ливень ожидается в основном ночью, то по Ленинградской области начнет лить с вечера и даже ожидаются грозы. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Дождь придет в город только вечером ориентировочно в 20-21 час и в течение ночи пройдет через Санкт-Петербург, утром уходя на восток Ленинградской области. Кстати, по югу области даже есть вероятность гроз, - сообщил синоптик.

А вот выходные станут уже куда более приятными, тем более, что станут длинными. Все пройдет без дождей, с мягким ветром, а температура до плюс 18-23 градусов. Однако ночи будут все еще холодными до 1-6 градусов.