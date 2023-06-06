Поезд сбил насмерть 12-летнего мальчика на станции «Горы» в Ленинградской области / Фото: СК

В Ленинградской области 12-летний мальчик попал под поезд. Трагедия произошла 5 июня 2023 года на станции "Горы" в Кировском районе области. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

- 5 июня 2023 года поступило сообщение о смертельном травмировании грузовым поездом несовершеннолетнего на железнодорожных путях железнодорожной станции «Горы» Кировского района Ленинградской области, - рассказали в комитете.

Как именно ребенок оказался на железнодорожных путях, не уточняется. Находился ли он в это время на путях один также не сообщается.

Сейчас на месте работают следователи, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В комитете напомнили, что железная дорога - место повышенной опасности, поэтому важно быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.