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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:12

Петербуржец воткнул отвертку в глаз знакомому во время застолья

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Все произошло вечером 4 июня в квартире на улице Народного Ополчения. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее мужа избили знакомые и сбежали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во время застолья мужчина начал ссориться с одним из гостей. Тогда тот ударил его отверткой в класс и несколько раз ударил ножом, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование продолжается. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.