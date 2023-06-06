Петербуржец воткнул отвертку в глаз знакомому во время застолья

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Все произошло вечером 4 июня в квартире на улице Народного Ополчения. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее мужа избили знакомые и сбежали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во время застолья мужчина начал ссориться с одним из гостей. Тогда тот ударил его отверткой в класс и несколько раз ударил ножом, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование продолжается. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.