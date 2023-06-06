Мужчина устроил стрельбу по людям из-за ДТП в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после ссоры водителей из-за аварии на дороге. Конфликт закончился стрельбой. Инцидент случился вечером 5 июня на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию позвонила женщина. По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 30-летний мужчина в результате внезапно возникшего конфликта на фоне ДТП совершил не менее трех выстрелов из травматического пистолета МР-80, - говорится в сообщении.

Из-за выстрелов пострадали два брата. В отместку они напали на оппонента и избили его. В итоге всех участников конфликта отвезли в больницы. Полицейские отобрали травматический пистолет, два патрона, три гильзы, пулю и три автомобиля у виновников случившегося. Специалисты проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.