Истекающего кровью мужчину нашли во дворе дома в Петербурге

В Купчино во дворе дома обнаружен истекающий кровью мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Купчино нашли истекающего кровью мужчину. Его обнаружили местные жители ночью 6 июня 2023 года во дворе дома на улице Ярослава Гашека, после чего позвонили в скорую помощь и полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчину с ножевым ранением поздно ночью увидели жильцы дома 4, корпус 2, на улице Ярослава Гашека. Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил мужчину с ранением живота. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ скорой помощи, - рассказал источник.

Вскоре сотрудники полиции задержали в соседнем доме мужчину, подозреваемого в нападении. Выяснилось, что мужчины отмечали день рождения одного из них, устроив застолье себе на скамейке во дворе. Между ними возникла ссора и один из мужчин достал нож и пырнул своего приятеля, после чего сбежал.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас под стражей.