Спасатели нашли тело мужчины в лесу Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно нашли в лесном массиве труп неизвестного мужчины в районе железнодорожной станции. Поиски проходили вечером 5 июня. Об этом рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели доставили погибшего из леса на берег реки Тосна, транспортировали в город Тосно и передали сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Напомним, накануне на железнодорожных путях нашли тело 11-летнего мальчика, который пропал в Ленинградской области. Ребенок ушел гулять днем, но к вечеру так и не вернулся домой. Тогда родители забили тревогу. Школьника насмерть сбил грузовой поезд.