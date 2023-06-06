13 новых «умных» трамваев доставили в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге обновляют подвижной состав городского электрического транспорта. Накануне в Северную столицу поступило 13 трамваев серии 71-932 «Невский». 12 вагонов уже возят пассажиров на бесплатном маршруте №30, который запустили из-за ремонта станции «Ладожская».

- Трамвай «Невский» разработан с учетом особенностей инфраструктуры города на Неве и имеет две кабины, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, накопительную площадку с кронштейном для велосипеда, 7 USB-розеток, мультимедийные информационные комплексы, - говорится в сообщении комитета по транспорту.

«Невский» вагон называют «умным» трамваем, в нем есть система помощи водителю, которая делает поездку безопаснее. Система контролирует состояние шофера. До конца года Северная столица получит еще 25 трамваев.