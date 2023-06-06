Конкурс на проектирование второй очереди Пулково обнулили в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге обнулили конкурс на проектирование второй очереди Пулково. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба Северной столицы, обнаружив признаки нарушения законодательства. Об этом 6 июня 2023 года пишет "Коммерсантъ".

- До вмешательства ФАС "Воздушные ворота" планировали подвести итоги конкурса 18 мая. Начальная максимальная цена контракта была 511 миллионов рублей. На данный момент срок окончания подачи заявок — 9 июня, итоги планируется подвести 16 июня, - пишет издание.

Однако на конкурс поступила жалоба на избыточные и необъективные условия оценки с учетом опыта выполнения прошлых контрактов. Также были обнаружены разночтения в проекте договора и техническом задании относительно сроков выполнения работ.

- ВВСС полагает, что изменения в закупочную документацию не носят существенного значения для предмета закупки. Необходимые изменения будут внесены в документацию в соответствии с разъяснения регулятора. Процедура закупки будет продлена для обеспечения возможности подачи заявок в соответствии с обновлённым условиями, - рассказали в пресс-службе Пулково.

Когда будет объявлен новый конкурс, на данный момент не сообщается.