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НовостиПроисшествия6 июня 2023 9:07

12-летняя девочка попала под машину на Промышленной улице в Петербурге

Школьница переходила дорогу не по пешеходному переходу
Анастасия НУРАДИЛОВА
12-летняя девочка попала под машину на Промышленной улице в Петербурге.

12-летняя девочка попала под машину на Промышленной улице в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 12-летняя девочка. Авария случилась 5 июня около пяти часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по Промышленной улице и совершил наезд на школьницу, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Из-за дорожно-транспортного происшествия ребенка отвезли в больницу. Врачи оценили состояние девочки как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.