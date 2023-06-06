12-летняя девочка попала под машину на Промышленной улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 12-летняя девочка. Авария случилась 5 июня около пяти часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по Промышленной улице и совершил наезд на школьницу, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Из-за дорожно-транспортного происшествия ребенка отвезли в больницу. Врачи оценили состояние девочки как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.