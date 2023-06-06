«Метрострой» выбрал подрядчика для разработки проекта на строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге "Метрострой" подвел итоги конкурса и выбрал подрядчика для разработки проектной документации для строительства Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" до станции "Обводный канал-2". Об этом в пресс-службе метро рассказали 6 июня 2023 года.

- Право на проведение работ получило АО "Метрогипротранс". Стоимость услуг по контракту составила 1,575 миллиарда рублей, - рассказали в компании.

Компания-подрядчик должна будет разработать часть проектов до декабря 2023 года. Полностью проектную документацию необходимо будет сдать до конца 2024 года.

Подрядчику предстоит распланировать участок, в который входит четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная". Все станции будут заложены глубоко под землей. Длина участка семь километров.

Всего на линии расположится 18 станций, девять из которых будут пересадочными.