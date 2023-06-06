17 случаев врожденных и наследственных заболеваний выявили у детей в Петербурге благодаря расширенному неонатальному скринингу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года начали проводить расширенный неонатальный скрининг для новорожденных. С начала года благодаря этому было выявлено 17 случаев врожденных и наследственных заболеваний у детей. Об этом 6 июня рассказали в комитете по здравоохранению.

- Проект рассчитан на 2023-2025 годы и направлен на улучшение здоровья детей, повышения качества, доступности и безопасности медицинской помощи детям с врожденными или наследственными заболеваниями, - рассказали в комитете.

Все исследования крови, которая берется из пяток младенцев, проводятся в Медико-генетическом центре. Также в Петербурге исследуют кровь новорожденных еще из 10 субъектов страны. В центре проводится не только исследование образцов крови новорожденных, но и последующее медико-генетическое консультирование родителей по итогам скрининга.