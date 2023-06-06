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НовостиОбщество6 июня 2023 10:10

Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище

Авторы скульпторы - Вадим Сазонов и Николай Иванов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Смоленском кладбище открыт памятник блаженной Ксении Петербургской

На Смоленском кладбище открыт памятник блаженной Ксении Петербургской

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 июня 2023 года исполнилось 35 лет, как блаженную Ксению Петербургскую прославили в лике святых. В честь этого на Смоленском кладбище Северной столицы открыли памятник в ее честь. Монумент появился возле часовни, где покоится святая заступница. Об этом рассказали в Смольном.

- Блаженная Ксения стала первой женщиной среди святых, прославленных Церковью на петербургской земле. Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым. Столетия сюда идут и идут люди, - отметил губернатор города на Неве Александр Беглов.

Авторами скульптуры стали Вадим Сазонов и Николай Иванов. Монумент был создан на пожертвования.

В Петербурге много мест, связанных с Ксенией. Среди них епархиальная больница и два храма.