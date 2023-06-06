Грибник нашел труп мужчины в синем кроссовке в лесу в Ленинградской области

Грибник наткнулся на сгнивший труп в синем кроссовке в лесу под Тосно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции выясняют появление трупа мужчины в лесу Ленинградской области. Жуткую находку недалеко от железнодорожной станции Тосно-2 в Тосненском районе сделал местный житель, который отправился в лес за грибами. Увидев тело человека, он позвонил в правоохранительные органы. Об этом 6 июня 2023 года сообщает "Мойка78".

- Останки обнаружил местный житель, отправившийся в лес за грибами вечером 5 июня. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о страшной находке. На место прибыли полицейские и подтвердили, что грибник наткнулся на останки человека, которые успели сгнить, - пишет издание.

Труп был одет в куртку черного цвета, а на одной ноге у него был синий кроссовок. Других вещей рядом с телом не оказалось.

Сейчас полиция проводит проверку. Тело направили в морг для установления причин смерти.