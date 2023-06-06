Полицейские отвезли с Дворцовой площади в больницу задыхавшегося 9-летнего мальчика

Инспекторы ДПС не стали ждать скорую помощь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девятилетний мальчик начал задыхаться на Дворцовой площади из-за аллергии. Родители ребенка обратились к инспекторам ДПС, которые вызвали скорую помощь. Мальчика посадили в патрульную машину и ждали приезда врачей. Об этом сообщается в паблике «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Ребенку стало плохо около 11 часов вечера 5 июня. Инспекторы в конце концов решили не ждать скорую и сами повезли мальчика в больницу, предварительно позвонили туда и предупредили врачей, - говорится в сообщении.

Школьника доставили в Детский городской клинический центр имени К. А. Рауфхауса. В больницу его довезли всего за несколько минут, а в приемном покое уже ждали медики. Сейчас с ребенком все хорошо, он находится под наблюдением специалистов.