Специалистов в авиастроении для предприятий Ростеха начнут готовить в Петербурге

В Петербурге будут готовить специалистов в области авиастроения для предприятий Ростеха Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге будут готовить специалистов в области авиастроения для предприятий Ростеха. Такое соглашение подписали комитет по образованию города и госкорпорация. Корпорация будет сотрудничать с профессиональными учебными заведениями Северной столицы и готовить кадры. Об этом 6 июня 2023 года рассказали в Смольном.

- Мы планируем открыть образовательный завод, формируем образовательные полигоны на производствах, увеличиваем количество бюджетных мест в профессиональных образовательных учреждениях. Наши промышленные предприятия получают возможность дать городу заказ на подготовку необходимого количества рабочих нужной специальности, а у ребят будет мотивация, чтобы получить лучшее место для практики и будущей работы, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Корпорация собирается готовить слесарей, сварщиков, наладчиков, операторов и многих других специалистов для сферы авиастроения. Также предприятие займется и повышением квалификации самих преподавателей, которые будут готовить новые кадры.