Десять студентов СПбГУ могут отчислить из-за насмешек после смерти второкурсника на спецоперации

Студент СПбГУ погиб на спецоперации в апреле. Фото: Элеонора КУРЮМОВА

Студентов Санкт-Петербургского государственного университета могут отчислить за насмешки после гибели второкурсника на специальной военной операции. Накануне там прошло заседание этической комиссии. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на вуз.

- По мнению комиссии, студенты «посчитали уместным иронизировать над произошедшим и порочить память погибшего в ходе спецоперации Федора Соломонова, - сообщает издание.

Напомним, студент СПбГУ погиб на спецоперации в апреле этого года. Он не стал пользоваться отсрочкой от службы, взял академический отпуск и отправился добровольцем на фронт. Над гибелью героя насмехался доцент вуза. Из-за этого преподавателя уволили, а его поступок в университете назвали аморальным.