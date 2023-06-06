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НовостиОбщество6 июня 2023 12:44

Десять студентов СПбГУ могут отчислить из-за насмешек после смерти второкурсника на спецоперации

Доцента вуза уже уволили по этой же причине
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студент СПбГУ погиб на спецоперации в апреле.

Студент СПбГУ погиб на спецоперации в апреле.

Фото: Элеонора КУРЮМОВА

Студентов Санкт-Петербургского государственного университета могут отчислить за насмешки после гибели второкурсника на специальной военной операции. Накануне там прошло заседание этической комиссии. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на вуз.

- По мнению комиссии, студенты «посчитали уместным иронизировать над произошедшим и порочить память погибшего в ходе спецоперации Федора Соломонова, - сообщает издание.

Напомним, студент СПбГУ погиб на спецоперации в апреле этого года. Он не стал пользоваться отсрочкой от службы, взял академический отпуск и отправился добровольцем на фронт. Над гибелью героя насмехался доцент вуза. Из-за этого преподавателя уволили, а его поступок в университете назвали аморальным.