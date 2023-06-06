Без вести пропавшего 14-летнего подростка второй день ищут в Петербурге

14-летнего подростка второй день ищут в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге начались поиски 14-летнего подростка. Мальчик 2008 года рождения пропал в Северной столице 5 июня. Он вышел из дома и не вернулся. Ориентировка с его фотографией появилась на ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт».

- Рост мальчика – 150 сантиметров. Он нормального телосложения, с зелеными глазами и темно-русыми волосами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

В день исчезновения подросток был одет в темную толстовку, темные спортивные штаны, темные кроссовки. С собой у школьника был темно-серый рюкзак. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы помочь расклеивать ориентировки и, в случае необходимости, смогут отправиться на поиски мальчика.