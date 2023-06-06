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НовостиОбщество6 июня 2023 13:42

Мосты разведут под музыку петербургских композиторов-классиков в День России

Над Невой прозвучат известные музыкальные композиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мосты разведут под музыку петербургских композиторов-классиков в День России.

Мосты разведут под музыку петербургских композиторов-классиков в День России.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шоу «Поющих мостов» пройдет в Петербурге в День России 12 июня. Мосты будут разводить под специально отобранный репертуар музыкальных композиций. Над Невой прозвучат произведения петербургских композиторов-классиков. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Петербуржцы и гости города смогут услышать фрагменты из балетов «Шахерезада» и «Млада» Римского-Корсакова, «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Светлый ручей» Шостаковича, «Медный всадник» Глиэра и других, - сообщает издание.

Кроме этого, в праздничный день на Невой будут звучать музыкальные композиции Бородина, Балакирева, Кюи, Мусоргского. Классику будут включать в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник.