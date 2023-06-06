Потерявший память пьяный петербуржец напугал соседку пистолетом. Фото: Росгвардия

Петербуржец напился до такого состояния, что забыл, кто он и где находится. Пьяный мужчина зашел в лифт с пистолетом, в кабине оказалась женщина. Все происходило в доме на Муринской дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Хулиган с оружием постоянно спрашивал женщину – кто он и откуда. Встревоженная соседка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пьяного дебошира удалось задержать около семи часов вечера. У него отобрали травматический пистолет «МР-79-9ТМ» с кобурой. Задержанного отвезли в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут ему вспомнить себя и установят личность хулигана.

К счастью, мужчина ни в кого не стрелял, от его действий никто не пострадал.