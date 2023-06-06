Девушек, разводивших на деньги богатых мужчин, будут судить в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершилось расследование дела о девушках, которые разводили на деньги мужчин в развлекательных заведениях. Консуматорши обманывали посетителей фиктивных баров с мая 2021 года по март 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

- Преступное сообщество отличалось жесткой иерархической системой подчиненности и координации его деятельности. Все участники действовали в условиях конспирации, а также сложных многоходовых и завуалированных комбинаций, - объяснили в надзорном ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов в марте прошлого года задержали участников преступной группировки, среди которых были официанты, переписчики, консуматорши и другие подельники.

Переписчики находили на сайтах знакомств богатых мужчин, приглашали их в заведения, а консуматорши заказывали напитки и еду по завышенным ценам, затем сбегали. Сотрудники баров заставляли мужчин оплатить счет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.