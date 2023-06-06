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НовостиОбщество6 июня 2023 14:59

Вице-губернатор Петербурга Казарин рассказал об увеличении хакерских атак на сайты госучреждений

Хакеры стали на 74% активнее, чем в прошлом году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Хакеры стали на 74% активнее, чем в прошлом году.

Хакеры стали на 74% активнее, чем в прошлом году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество кибератак на сайты государственных учреждений выросло на 74 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 6 июня в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

- Как мы видим, Россия продолжает находиться в статусе полигона для тренировки хакеров со всего мира. Поэтому важно усиленно работать над цифровой гигиеной всех сотрудников и вкладываться в информационную безопасность на всех уровнях, - отметил Казарин.

По его словам, чаще всего атаки идут из США и Германии, но в последнее время сайты пытаются захватить хакеры из Финляндии. Но чаще всего ресурсы остаются в безопасности. Спасти их удается благодаря Роскомнадзору, Qrator Labs и предоставленной инфраструктуре.