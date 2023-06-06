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НовостиОбщество6 июня 2023 15:35

Трассу «Сортавала» полностью перекроют из-за велозаезда в Ленобласти 11 июня

Водителям предлагают объезжать этот участок
Анастасия НУРАДИЛОВА
Трассу «Сортавала» полностью перекроют из-за велозаезда в Ленобласти 11 июня.

Трассу «Сортавала» полностью перекроют из-за велозаезда в Ленобласти 11 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 11 июня перекроют трассу «Сортавала». Ограничения на дороге «Кола» введут из-за проведения велозаезда Gran Fondo Russia. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В период с 8:30 до 15:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по основному ходу федеральной трассы А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителям предлагают объезжать этот участок дороги через деревни Орехово, Иваново и Раздолье. Из Приозерска в Петербург можно будет ездить без ограничений, в штатном режиме.

Для информирования водителей вывели на табло сообщение о полном перекрытии движения. На дороге также установят временные дорожные знаки.