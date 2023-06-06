Суд Петербурга запретил в России песню «Ойда» Oxxxymiron*. Фото: СОЦСЕТИ

Октябрьский районный суд Петербурга запретил трек исполнителя Oxxxymiron* (признан в России иноагентом). Речь идет о песне «Ойда», выпущенной в октябре 2022 года. Ранее прокуратура подала иск на рэпера, чтобы запретить распространение музыкального произведения в Интернете. Об этом сообщили 6 июня в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Эксперт заявил, что в треке обнаружили призывы к неким действиям, которые могут вызвать нарушение территориальной целостности Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе.

После проверки ведомство запретило распространять песню на нескольких площадках одновременно. Теперь ее нельзя будет найти в ВКонтакте, «Яндексе» и «Звуке». К слову, в пресс-службе отдельно подчеркнули, что само произведение не признали экстремистским, а специалисты не говорили о наличии в нем крайних взглядов.