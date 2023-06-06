Санаторно-курортный комплекс появится в усадьбе Шуваловых в Петербурге

Санаторно-курортный комплекс появится в усадьбе Шуваловых. Фото: www.google.com/maps

Усадьбу Шуваловых в Парголово решили переделать под современные нужды. Как выяснилось, совет по сохранению культурного наследия Петербурга рассмотрел проект, по которому на территории объекта появится санаторно-курортный комплекс. Возражать против модернизации члены совета не стали, но ненадолго отложили строительство. Причина оказалась вполне весомая: проект необходимо доработать. Об этом пишет РБК Петербург.

– Усадьба Шуваловых или Воронцовой-Дашковой в Петербурге признана объектом культурного наследия федерального значения, – говорится на сайте комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Некоторое время назад здание принадлежало Всероссийскому научно-исследовательскому институту токов высокой частоты имени Вологдина. Но около года назад постройку пустили с молотка. Здание перешло в руки компании «А Девелопмент». Сумма, кстати, приличная: 275 миллионов рублей.