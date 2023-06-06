Для 175-метровой колокольни Смольного собора в Петербурге ищут подходящее место. Фото: kultfond.com

Заседание совета по сохранению культурного наследия Петербурга прошло в этот вторник, 6 июня. Там чиновники рассмотрели проект масштабного строительства колокольни у Смольного собора. 175-метровая возвышенность создавалась по задумке Бартоломео Растрелли.

– Рекомендую поискать альтернативные места размещения нового проекта – сказал первый зампредседателя совета, глава комитета по охране памятников Сергей Макаров журналистам.

К слову, изначально возводить колокольню хотели либо на месте исторического фундамента, либо на площади Растрелли перед комплексом Смольного монастыря. В первом случае проект задевал бы построенные позже флигеля архитектуры Василия Стасова.

В итоге, рекомендация была включена в протокол без голосования.

По примерным подсчетам, инвестиции в проект составят от шести до восьми миллиардов рублей. Финансировать строительство планируют из внебюджетных средств.