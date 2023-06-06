Без вести пропавшего 29-летнего мужчину уже неделю ищут в Петербурге

Без вести пропавшего 29-летнего мужчину уже неделю ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге без вести пропал 29-летний местный житель. Мужчина ушел из дома 28 мая и в течение целой недели не выходил на связь. Перепуганные родственники до сих пор ничего не знают о его местоположении, поэтому решили обратиться к волонтерам «ЛизыАлерт». Ориентировка на без следа исчезнувшего петербуржца появилась в официальном сообществе поисково-спасательного отряда.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – говорится в посте в социальной сети ВКонтакте.

Среди примет на ориентировке указан рост около 170 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Из дома, предположительно, мужчина ушел в желтой кофте, черной жилетке, синих джинсах и кроссовках. С собой, как сообщили близкие, у него был серый рюкзак.

Сообщить любую известную о без вести пропавшем информацию можно по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.