Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 14 процентов в Петербурге в 2022 году

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 14 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге прошло заседании совета при представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. На нем глава Северной столицы заявил, что в 2022 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась более чем на 14 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Такого результата город смог достичь благодаря выполнению целого комплекса мер. Все они проводились в рамках национальных проектов, инициированных президентом России, – подчеркнул Александр Беглов.

Кроме того, на заседании также рассмотрели вопрос повышения доступности медпомощи для горожан с такими заболеваниями. Так, в минувшем году открылись региональные сосудистые центры в Александровской и 33-ей городской больницах. Для них закупили все необходимое оборудование на сумму 252,9 миллиона рублей. Кстати, ранее продолжительность жизни составила 75,8 лет. А в 2023 году показатель достиг цифры в 76,35 лет.