Улицы и парковки частично перекроют из-за ПМЭФ с 8 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совсем скоро в Петербурге пройдет XXVI Международный экономический форум. Продлится он всего три дня – с 14 по 17 июня. Но движение транспорта и парковки в городе на Неве перекроют сильно заранее. Первые ограничения введут уже 8 числа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– 8 июня с 12 до четырех часов дня прекратится движение авто от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, – сообщили в пресс-службе.

С восьми утра этого же дня и до завершения последних суток форума автолюбители не смогут останавливаться и парковаться на улицах Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской.

С 12 июня по двум последним запретят ездить и сузят дорогу в аэропорт. Сократят ширину полос также с 13 числа еще на 22 улицах. А парковаться нельзя будет в центре города.

Кроме того, с 9 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице.