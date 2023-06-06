Водитель из Петербурга поссорился с велосипедистом и выстрелил в него. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сотрудники полиции задержали разъяренного водителя. Мужчина поссорился с проезжавшим мимо велосипедистом. Решим, что слов для объяснения своей позиции не хватит, автолюбитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в фаната здорового образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Конфликт произошел на улице Орджоникидзе в Московском районе, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД сообщили, что конфликт между двумя участниками дорожного движения произошел около 15:30. К слову, велосипедист не пострадал. Задержать, кстати, любителя решать проблемы кардинально удалось только через несколько часов. 38-летнего водителя «Киа Пиканто» выловили уже улице Дыбенко. Пистолет у него, конечно, изъяли, а самого нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.