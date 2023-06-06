Без вести пропавшую 17-летнюю девушку ищут четыре дня в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Ленобласти без вести пропала 17-летняя девушка. Она ушла из дома в одном из поселков Ленобласти днем 2 июня. И спустя четыре дня ее местоположение по-прежнему неизвестно. Ориентировки на пропавшую уже разлетелись по социальным сетям. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти подростка! Может находиться в вашем районе, – обратились к местным жителям волонтеры.

На ориентировке указаны следующие приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и глаза голубого цвета. В день пропажи на девушке была надета серая толстовка, черные с белыми полосами шорты и белые с черными полосками кроссовки.

Всю известную информацию волонтеры просят сообщать на телефон горячей линии по номеру 8 800 700 54 52 или 112.