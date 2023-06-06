4,4 млрд рублей потратят на строительство мусороперерабатывающего завода в Петербурге

4,4 млрд рублей потратят на строительство мусороперерабатывающего завода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский экологический оператор (РЭО) потратит 4,4 миллиарда рублей на строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) «Волхонка» в Петербурге. Для этого компания разместит свои ценные бумаги по ключевой ставке Банка России. К слову, соглашение по займам уже подписано с Невским экологическим оператором. Об этом сообщили в пресс-службе РЭО.

– Предприятие будет строиться в два этапа, – уточнили в пресс-службе публично-правовой компании.

Кстати, первый из них уже завершен: в городе на Неве построили объект мощностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 38,7 тонн. На втором этапе создадут специальную линию для сортировки около 400 тысяч тонн мусора в год. Здесь РЭО вложит 3,5 миллиона рублей. В организации считают, что это позволит Северной столице приблизиться к почти 100-процентным показателям по переработке мусора, а также снизить захоронения отходов в два раза. Проект реализует Невский экологический оператор.