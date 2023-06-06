76 тонн опасных отходов петербуржцы сдали весной 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы стремятся к экологичности и осознанному потреблению. Поэтому с марта по май 2023 года 17 тысяч жителей города на Неве сдали более 76 тонн опасных отходов. Приносили они их в специальные пункты приема. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Лидеры среди сданного мусора – автомобильные покрышки. Их за прошедшую весну приняли почти 32 тонны, – рассказали в пресс-службе правительства.

Второе место заняли батарейки и аккумуляторы – принесли в точки сбора около 21 тонны. А почетную бронзу взяла вышедшая из использования бытовая техника. Ее петербуржцы сдали на общую массу около восьми тонн.

Кроме того, специалисты собрали и отсортировали около 7,7 тонны ртутных ламп, более 4,4 тонны химических и ртутьсодержащих отходов, 1,5 тонны просроченных лекарственных препаратов, 1,2 тонны отработанных масел, 570 кг светодиодных ламп, 400 килограмм ртути металлической, 82 килограмма термометров и четыре противогаза с комплектующими.