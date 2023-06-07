Три улицы закроют из-за дорожных работ с 8 июня в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В двух районах Петербурга с 8 июня частично перекроют движение транспорта. На трех улицах Северной столицы будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.

– В Калининском районе до 14 июня из-за прокладки газопровода на улице Ольги Форш закроют сквозное движение от проспекта Просвещения до Учительской улицы, – уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Объехать ограниченный участок автолюбителям предложили по Учительской и Демьяна Бедного улицам, а также Просвещения и Светлановскому проспектам.

В Центральном районе дорогу закроют до середины осени. Там будут ремонтировать фасад на Херсонской улице. Кроме того, до 14 октября 2025 года в из-за реконструкции «Доходного дома А.Ю.Тами и С.М.Дейчмана» ограничат движение транспорта по улице Правды.