Жесткое ДТП произошло между фурой и легковушкой на внешней стороне КАД. Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня, 6 июня, на внешней стороне КАД по дороге в Ропшу произошло жесткое ДТП. Не поделили между собой полосы грузовик и легковой автомобиль. Кто именно оказался виновником столкновения, пока что неизвестно. Фото и видео с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Грузовик больше напоминает валяющийся конструктор, – прокомментировал пост один из пользователей социальной сети ВКонтакте.

Как сообщают очевидцы, столкновение привело к тому единичному случаю, когда фуре тоже «досталось». Свидетели происшествия сообщили, что у «Газели» оторвалась левая дверь, которую позже отнесло в средний ряд. По словам проезжавших мимо автолюбителей, водитель большегруза собирал колеса и оставшиеся от машины составляющие. Не обошлось без повреждений и у развернутой «Тойоты». Белое авто осталось без переднего бампера. О состоянии находящихся за рулем людей, пока что ничего не известно.