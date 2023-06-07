Иномарка врезалась в автобус и потеряла бампер в Петербурге. Фото: vk.com/spbkirovsky

День не задался у некоторых жителей Кировского района Петербурга. Там во второй половине дня, 6 июня, на Ленинском проспекте иномарка врезалась в заднюю площадку автобуса. Из-за удара у BMW отвалился передний бампер. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП | Петербурге».

- Из-за одного водителя люди в автобусе не доехали на работу или учебу, – прокомментировала пост одна из пользовательниц социальной Сети ВКонтакте.

Особо сильных повреждений у автобуса на фотографиях с места происшествия незаметно. Но пассажиры, вероятно, остались недовольны таким уровнем комфорта в поездке. К слову, причины, по которым водитель «немца» не заметил общественный транспорт, пока что неизвестны. Но в Сети он точно запомнился надолго.

Ранее spb.kp.ru писала, что водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком и автобусом на Мурманском шоссе. Причиной столкновения стал выезд легковушки на встречку.