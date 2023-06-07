Двух мигрантов-участников массовой драки у «Лахта центра» арестовали на два месяца в Петербурге

Двух участников массовой драки у «Лахта центра» арестовали на два месяца в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца участников массовой драки на площадке «Лахта центра». Летних каникул у арестованных не подразумевается – под стражей они пробудут до 3 августа. Обвиняют мужчин в хулиганстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Следователи ранее сообщали о еще двух подозреваемых, – сообщили в пресс-службе.

Но тогда прокуратура не поддержала заявление, а также не увидела причастности задержанных к преступлению. Из-за нехватки доказательств суд в аресте отказал.

Напомним, что накануне произошла массовая драка между рабочими-мигрантами. В один момент иностранцы налетели друг на друга с касками, палками и, если совсем пусто, кулаками. На одной из видеозаписей, судя по реакции оператора, происходит какая-то забава. Снимавший случившееся мужчина заходится в громком хохоте в тот момент, когда кого-то из участников потасовки начинают особо жестко прессовать.