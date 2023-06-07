Волкам Мраку и Сумраку из Ленинградского зоопарка исполнился один год. Фото: скриншот видео

Волкам из Ленинградского зоопарка Мраку и Сумраку 6 июня исполнилось по одному годику. Хотя по человеческим меркам этот возраст еще ничего не значит, четвероногие герои детских сказок уже стали настоящими хозяевами своих территорий. Но от того, чтобы посидеть на ручках у сотрудника зоопарка или еще разочек пообщаться, они совсем не отказываются. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Счастливы встречать этот праздник вместе с вами. Хотим показать вам редкие архивные кадры, – уточнили специалисты в подписи к опубликованному видео.

На нем сотрудник зоопарка Дмитрий Васильев выкармливает только родившихся волчат. Братьев в 2022 году привезли из зоопарка «Зооград» Псковской области. Сегодня тогдашних крошек уже не узнать. Лишь линяющая шубка отдаленно напоминает окрас, с которым хищники родились,