«Теплосеть» проведет испытания теплосетей в Петербурге и Ленобласти 7 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжаются испытания на тепловых сетях. Проверки проходят на постоянной основе для того, чтобы подготовить трубы к новому отопительному сезону. 7 июня 2023 года компания "Теплосеть" проведет проверки в Невском районе и городе Кудрово. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой, - рассказали в компании.

Работы пройдут по улицам Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, проспектам Большевиков, Российскому, Товарищескому. В Кудрово проверки затронут улицы Центральная, Альпийская, Венская, Английская, Австрийская, Столичная, Пражская, проспектам Европейскому и Строителей, Итальянскому переулку.