Движение троллейбусов перекрыли после смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Трагическая авария произошла на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. ДТП случилось рано утром 7 июня 2023 года. По словам очевидцев, которые рассказали о случившемся в социальной сети, погиб пассажир такси.

- ДТП со смертельным исходом на мосту по проспекту Маршала Жукова. Погиб пассажир такси, - сообщили свидетели.

Как именно произошло ДТП, не сообщается. Судя по фото с места аварии, автомобиль врезался в автокран. Вся левая часть автомобиля превратилась в груду металла.

Из-за аварии с 6:34 часов утра оказалось перекрыто движение по дороге, в том числе остановлено движение троллейбусов от остановки на улице Васи Алексеева. Троллейбусы №41 направлены по проспекту Стачек и на улицу Маршала Казакова, а троллейбусы №48 по проспекту Стачек и далее на улицу Зины Портновой.