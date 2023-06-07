Водитель «ВАЗ» сбил насмерть 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Петербурге

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП в котором погиб ребёнок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На севере Санкт-Петербурга под колесами автомобиля погиб 10-летний мальчик. Авария произошла вечером 6 июня 2023 года в Выборгском районе Северной столицы. После того, как водитель сбил ребенка, он поспешил скрыться с места ДТП. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 22:30 у дома 11 по Выборгскому шоссе неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем «ВАЗ-2115», двигаясь по Выборгскому шоссе от улицы Хо Ши Мина в сторону проспекта Луначарского, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП виновник аварии уехал, - рассказали в полиции.

Мальчика с места аварии госпитализировали в очень тяжелом состоянии в больницу. Однако вскоре он скончался.

Полиция возбудила уголовное дело. На данный момент виновника аварии разыскивают.