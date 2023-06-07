Сиделка украла 1 млн рублей у 82-летнего пенсионера в Петербурге

Пенсионер подозревает сиделку в краже около миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сиделка обокрала пенсионера. Вечером 6 июня 2023 года в полицию обратился 82-летний житель Купчино. Он рассказал, что еще зимой к нему приходила женщина, чтобы ухаживать. Но после ее ухода он не досчитался практически 1 миллиона рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина рассказал, что с 22 ноября по 22 декабря 2022 года к нему приходила нанятая ухаживать за ним 56-летняя женщина, гражданка Узбекистана. В этот период времени сиделка похитила почти 1 миллион рублей, - сообщил источник.

Пенсионер пояснил, что пока женщина работала у него, она пользовалась его банковским счетом по доверенности, чтобы покупать продукты и лекарства. Однако сиделка воспользовалась возможностью и сняла крупную сумму денег.

На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.